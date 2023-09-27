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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»

Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»

Главный тренер «Челси» играет с украинским футболистом в кроссбар-челлендж – соревнование, цель которого состоит в том, чтобы как можно больше раз попасть в перекладину ударами из-за пределов штрафной.

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