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Документы и копии паспортов выкинули на мусорку в Ярославской области

Документы и копии паспортов выкинули на мусорку в Ярославской области

Известия/Дмитрий Коротаев В городе Переславль-Залесский Ярославской области в августе на мусорку возле дома 18 по улице 50 лет Комсомола были выброшены документы с персональными данными: копиями паспортов, фотографиями их владельцев и данными СНИЛС.

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