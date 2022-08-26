Документы и копии паспортов выкинули на мусорку в Ярославской области

Известия/Дмитрий Коротаев В городе Переславль-Залесский Ярославской области в августе на мусорку возле дома 18 по улице 50 лет Комсомола были выброшены документы с персональными данными: копиями паспортов, фотографиями их владельцев и данными СНИЛС.