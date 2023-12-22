В США заявили о причастности ЦРУ к подготовке ГУР Украины для диверсий в России

Бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что США с 2014 года готовили и «формировали» Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, которое в настоящее время играет основную роль в проведении диверсий на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии