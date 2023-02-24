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Пекинские соглашения: возможен ли мир между Россией и Украиной?

Пекинские соглашения: возможен ли мир между Россией и Украиной?

В последнее время к новостям и аналитическим статьям появилось довольно много комментариев, призывающих поскорее заключить некое мирное соглашение с Украиной, которое якобы должно защитить Россию от полного и окончательного военного поражения.

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