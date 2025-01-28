В городе Гома в Конго за три дня боев погибли не менее ста человек

За минувшие три дня ожесточенных боев между повстанцами группировки М23 («Движение 23 марта») и армией Демократической Республики Конго на востоке страны в городе Гома погибли не менее ста человек и около тысячи получили ранения.
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