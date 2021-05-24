Со стариками сурово, как в армии

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИЗдоровьеСо стариками сурово, как в армии Двое стариков. Он и она. Им под девяносто. Из дома не выходят – страшно. Если один упадет, то второй не поднимет.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAnatoly KiselevДети ладно. Как воспитали так и получили. Но почему государство относится Также примерно. По мнению власти у нас все вроде неплохо, но пенсионеры поставлены на уровень бедности.Татьяна ПетроваАнатолий, а при чём, в данном случае, государство и бедность? Старики от невнимания родных страдают. Давно наблюдаю, как вам с двумя пенсиями (военной и гражданской) не даёт покоя ваша бедность. Неужели не надоело постоянное многолетнее нытьё?Сергей ЮгЗапСибКакая бедность, Вы о чем? Да я в советское время хуже жил на инженерскую зарплату, чем сейчас на пенсии.Комментировать
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