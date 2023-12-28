«Продлеваем волшебство». Главврач Морозовской больницы поблагодарил спасателей за участие в акции «Новогодний десант»

Акция «Новогодний десант» наполняет детей ощущением чуда. Об этом в ходе акции «Новогодний десант», организованной Информационным Центром Правительства Москвы сообщил главный врач Морозовской больницы Валерий Горев.
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