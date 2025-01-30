Максимальный размер пособия по безработице с февраля превысит 15 тыс. рублей

Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%. Об этом сообщили ТАСС в Минтруде. / Источник: © Максим Богодвид/РИА НовостиОтмечается, что с учётом индексации на 9,5% максимальный размер пособия составит более 15 тыс.