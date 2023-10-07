Форточку японо-российских отношений должен приоткрывать не Путин, а те, кто ее захлопнул

Мария Беликова

Знаю, что говорю. У меня муж стоит на линии Находка- Осака. Нам тоже много чего внушают, но у человека мировоззрение и истина формируется в семье! К примеру, было время атеистического воспитания. Народ слушал, но твёрдо остался стоять на том, что Бог есть. Это неистребимо. Бесполезно внушать, что дважды два пять. Люди остаются при своём мнении.