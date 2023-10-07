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Форточку японо-российских отношений должен приоткрывать не Путин, а те, кто ее захлопнул

Форточку японо-российских отношений должен приоткрывать не Путин, а те, кто ее захлопнул

В последнее время происходят некоторые события, свидетельствующие о том, что вводимые российским правительством в отношении Японии рестрикции в ответ на переходящие рамки разумного антироссийские санкции Токио достигают своей цели и всерьез беспокоят наших дальневосточных соседей.

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Комментарии
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Мария Беликова
Знаю, что говорю. У меня муж стоит на линии Находка- Осака. Нам тоже много чего внушают, но у человека мировоззрение и истина  формируется в семье! К примеру, было время атеистического воспитания. Народ слушал, но твёрдо остался стоять на том, что Бог есть. Это неистребимо. Бесполезно внушать, что дважды два пять. Люди остаются при своём мнении.
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