«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

Игорь Василевский

Интересно, а не полопаются ли надувавшие щеки в своей ненависти - истинной, проплаченной, по скудоумию всякие комментаторы и прочие блохеры, когда Вагнер пойдет опять громить врага? Думаю, нет... Ибо такие не лечатся... Но, не отрицаю, что большая часть из них переобуется низенько в полете над землей, если Путин в очередной раз скажет что то доброе про них...