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«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

Новость о возвращении частной военной компании «Вагнер» в ратное мужское дело сообщил Евгений Пригожин, которого переносчики слухов уже успели и посадить, и похоронить, и расстрелять.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
может, Вам еще и местоположение к дате сообщить? Чего мелочиться?
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14 час.
ЮР
Юрий Рыбин
Дааа, без &quot;Вагнера&quot; никак. Остальные войска в носу ковыряют.
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12 час.
Игорь Василевский
Интересно, а не полопаются ли надувавшие щеки в своей ненависти - истинной, проплаченной, по скудоумию всякие комментаторы и прочие блохеры, когда Вагнер пойдет опять громить врага? Думаю, нет... Ибо такие не лечатся... Но, не отрицаю, что большая часть из них переобуется низенько в полете над землей, если Путин в очередной раз скажет что то доброе про них...
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9 час.

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