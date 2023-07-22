«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)
Новость о возвращении частной военной компании «Вагнер» в ратное мужское дело сообщил Евгений Пригожин, которого переносчики слухов уже успели и посадить, и похоронить, и расстрелять.
Комментарии
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может, Вам еще и местоположение к дате сообщить? Чего мелочиться?
Дааа, без "Вагнера" никак. Остальные войска в носу ковыряют.
Интересно, а не полопаются ли надувавшие щеки в своей ненависти - истинной, проплаченной, по скудоумию всякие комментаторы и прочие блохеры, когда Вагнер пойдет опять громить врага? Думаю, нет... Ибо такие не лечатся... Но, не отрицаю, что большая часть из них переобуется низенько в полете над землей, если Путин в очередной раз скажет что то доброе про них...
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