Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Всего в ЮВАО переселят больше 164 тысяч москвичей В настоящее время в Юго-Восточном административном округе Москвы активно ведутся строительные и проектные работы по строительству 72 новых жилых зданий для участников программы реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии