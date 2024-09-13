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Владимирские новости

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В Коврове откроют выставку, посвященную СВО

В Коврове откроют выставку, посвященную СВО

Во Владимирской области откроют выставку, которая посвящена Специальной военной операции и отражает историческое единство русского и украинского народов, основываясь на цитатах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина19 сентября в 11:00 состоится открытие выставки «Герои нашего времени» в Историческом лазерном тире в городе Ковров на улице Абельмана дом 35.

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