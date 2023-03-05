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«Быдлячество Радулова не красит наш хоккей. В НХЛ он избегал драк, ведь там можно получить. А в КХЛ исподтишка бьет молодых». Плющев о форварде «Ак Барса»

Владимир Плющев раскритиковал Александра Радулова за драку с «Нефтехимиком».  Эпизод произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (4:1, 1-1).

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