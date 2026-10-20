В международном аэропорту «Шереметьево» накануне царила праздничная атмосфера: болельщики, представители спортивной общественности и журналисты российскую команду России по велоспорту на треке, вернувшуюся с чемпионата мира в Шанхае.
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