Русский «Иноходец» забивает до смерти танки НАТО: Карта специальной военной операции на Украине на 17 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ Курской области российские беспилотные системы «Иноходец» вновь активно уничтожают вражескую технику, нанося точечные удары по позициям противника.
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