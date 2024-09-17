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Русский «Иноходец» забивает до смерти танки НАТО: Карта специальной военной операции на Украине на 17 сентября 2024 года

Русский «Иноходец» забивает до смерти танки НАТО: Карта специальной военной операции на Украине на 17 сентября 2024 года

Русский «Иноходец» забивает до смерти танки НАТО: Карта специальной военной операции на Украине на 17 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ Курской области российские беспилотные системы «Иноходец» вновь активно уничтожают вражескую технику, нанося точечные удары по позициям противника.

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