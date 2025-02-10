20+ искренних поступков, которые доказывают: доброта все еще в моде

Иногда жизнь подкидывает нам такие сюрпризы, что хочется верить: мир все-таки не без добрых людей. То ребенок порадует сочувствием, то незнакомец поможет донести тяжелые сумки, а то просто кто-то улыбнется в самый нужный момент — и день уже не кажется таким серым.