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Врач Колесов дал советы по поддержанию осанки на дистанционном обучении

Руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов отметил рост числа детей с мышечными болями в спине при дистанционном формате обучения.

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