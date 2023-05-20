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Jay-Z и Бейонсе купили самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов

Jay-Z и Бейонсе купили самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов

Американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z потратили 200 миллионов долларов на дом, спроектированный тем же архитектором, который создал особняк Канье Уэста на берегу океана.

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