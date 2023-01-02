Власти обещают усиленный контроль за трезвостью водителей в праздники

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости нахождения за рулём в состоянии опьянения. Ведомство обещает особенно строгий контроль за трезвостью водителей на протяжении всех новогодних праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.