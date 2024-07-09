"Бастрыкин дожал их!" Думцы наконец-то взялись за южан

Избирая их мы думали,что они за нас.Так бы и должно быть!!!Но,избравшись,слуги забыли все свои обещания.Живут сами по себе.Ведь надо для себя что-то урвать за время думства.

Андрей Бедный

Вообще пофиг. Они не претендуют на известные идеологии. Как нет например Партии Анархистов - просто потому, что анархисты отрицают власть ))) К КПРФ исключительно презрение, по причине того, что взяли гордое название и лишь позорят его. Да даже к ЛДПР при Жириновском больше уважения было. Он был прям настоящим либералом - имел свое мнение и высказывал его не стесняясь, но и других слушал, а не навязывал свое безальтернативно как большинство либерастов.