"Сразу два жестких закона" Берем пример с ОАЭ. За грубое слово смогут выслать! Дожал-таки Вот немало всяких-разных упрекали главу СК РФ в "не толерантности" после его убойного словца насчет Гос.
"Бастрыкин дожал их!" Думцы наконец-то взялись за южан
Комментарии
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л
лариса
Избирая их мы думали,что они за нас.Так бы и должно быть!!!Но,избравшись,слуги забыли все свои обещания.Живут сами по себе.Ведь надо для себя что-то урвать за время думства.
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
просто любопытно, а остальные партии как кто? как кто ЕР-овцы?!
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3 час.
Андрей Бедный
Вообще пофиг. Они не претендуют на известные идеологии. Как нет например Партии Анархистов - просто потому, что анархисты отрицают власть ))) К КПРФ исключительно презрение, по причине того, что взяли гордое название и лишь позорят его. Да даже к ЛДПР при Жириновском больше уважения было. Он был прям настоящим либералом - имел свое мнение и высказывал его не стесняясь, но и других слушал, а не навязывал свое безальтернативно как большинство либерастов.
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2 час.
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