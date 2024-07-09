Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Бастрыкин дожал их!" Думцы наконец-то взялись за южан

"Бастрыкин дожал их!" Думцы наконец-то взялись за южан

"Сразу два жестких закона" Берем пример с ОАЭ. За грубое слово смогут выслать! Дожал-таки Вот немало всяких-разных упрекали главу СК РФ в "не толерантности" после его убойного словца насчет Гос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
л
лариса
Избирая их мы думали,что они за нас.Так бы и должно быть!!!Но,избравшись,слуги забыли все свои обещания.Живут сами по себе.Ведь надо для себя что-то урвать за время думства.
Ответить
3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
просто любопытно, а остальные партии как кто? как кто ЕР-овцы?!
Ответить
3 час.
Андрей Бедный
Вообще пофиг. Они не претендуют на известные идеологии. Как нет например Партии Анархистов - просто потому, что анархисты отрицают власть ))) К КПРФ исключительно презрение, по причине того, что взяли гордое название и лишь позорят его. Да даже к ЛДПР при Жириновском больше уважения было. Он был прям настоящим либералом - имел свое мнение и высказывал его не стесняясь, но и других слушал, а не навязывал свое безальтернативно как большинство либерастов.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх