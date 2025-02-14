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Зеленский отказался передать США половину ресурсов Украины

Зеленский отказался передать США половину ресурсов Украины

Администрация президента США Дональда Трампа на встрече с президентом* Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности предложила ему подписать документ о передаче половины еще не добытых ресурсов страны, однако он отказался.

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