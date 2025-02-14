Зеленский отказался передать США половину ресурсов Украины

Администрация президента США Дональда Трампа на встрече с президентом* Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности предложила ему подписать документ о передаче половины еще не добытых ресурсов страны, однако он отказался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии