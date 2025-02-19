Минобороны России опубликовало кадры освобождения Свердликово в Курской области

Министерство обороны России опубликовал видео освобождения Свердликово в Курской области. На кадрах зафиксированы отдельные моменты боёв за населённый пункт и видеосвидетельства уничтожения сил и техники украинских боевиков.
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