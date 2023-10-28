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На Кубани отметят праздник «День урожая»

На Кубани отметят праздник «День урожая»

В Краснодаре на улице Красной, 5 состоится торжественное мероприятие. Победители областного конкурса профессионального мастерства - специалисты в области растениеводства, садоводства, виноградарства и виноделия, а также овощеводства в открытом и защищенном грунте примут участие в традиционном "Празднике урожая" Ожидается, что награды вручит губернатор, Вениамин Иванович Кондратьев, поскольку он проявляют большое уважение к сельским труженикам.

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