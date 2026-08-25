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Газета.ру

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Зеленский присвоил Стефанчуку ранг чрезвычайного и полномочного посла

Зеленский присвоил Стефанчуку ранг чрезвычайного и полномочного посла

Спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

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