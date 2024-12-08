Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU по фигурному катанию

Во французском Гренобле завершился финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2024/25. В мужском одиночном катании чемпионом стал представитель США Илья Малинин, у женщин лучшей стала американка Эмбер Гленн, соревнования пар выиграли Минерва Хазе и Никита Володин из Германии, в танцах на льду первенствовали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.