Самым дорогим и любимым...

В рамках Недели родительской любви председатель Бобруйской районной организации профсоюза работников АПК Надежда Дудаль встретились с многодетными мамами и папами, членами первичной профсоюзной организации ОАО ´Торговый дом ´Цымус´.
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