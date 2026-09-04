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Команда остается на корабле: что известно об экипаже исследовательского флагмана «Профессор Молчанов»

Команда остается на корабле: что известно об экипаже исследовательского флагмана «Профессор Молчанов»

Судно выполняло свой обычный рейс на Шпицберген, а его вдруг задержали «за Крым»Начальник Северного УГМС (г.

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