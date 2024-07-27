КГИОП приглашает желающих принять участие в субботнике на Смоленском лютеранском кладбище

27 июля в 11:00 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга приглашает всех неравнодушных петербуржцев принять участие в волонтерском субботнике на Смоленском лютеранском кладбище в эту субботу, 27 июля, в 11:00.
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