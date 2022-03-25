Решение принято: Центробанк объявил, что ждет россиян с вкладами и кредитами в апреле

Российский Центробанк рассказал, что будет с банковскими вкладами граждан в апреле. Регулятор установил базовые показатели доходности по депозитам, из которых можно сделать вывод, что ставки в среднем по рынку будут выше, сообщает PRIMPRESS.
Российский Центробанк рассказал, что будет с банковскими вкладами граждан в апреле. Регулятор установил базовые показатели доходности по депозитам, из которых можно сделать вывод, что ставки в среднем по рынку будут выше, сообщает PRIMPRESS.
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