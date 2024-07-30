Председатель СК России затребовал доклад в связи с обращением к нему жительницы Ивановской области

В соцмедиа размещено видеообращение жительницы Ивановской области к Председателю Следственного комитета России, в нем женщина высказывает несогласие с приговором, вынесенным ее мужу, который защитил свою знакомую от домогательств нелегального мигранта из Азербайджанской Республики.