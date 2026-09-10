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Царьград

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Финский политик Мема заявил об утрате Западом мирового лидерства

Финский политик Мема заявил об утрате Западом мирового лидерства

Финский политик Армандо Мема из партии "Альянс свободы" считает, что Запад утратил статус центра мировых процессов.

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