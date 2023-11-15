На ВДНХ рассказали о тенденциях и перспективах российского туризма

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Что предлагает путешественникам отечественный туризм, как меняется инфраструктура в сфере гостеприимства, какие интересные маршруты есть в России, обсудили участники образовательного марафона «Территория гостеприимства: новые маршруты и инфраструктурные решения», на международной выставке-форуме «Россия», в павильоне № 57 «Россия – моя история».