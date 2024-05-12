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Александр Кожевников: «Бобровский – звезда номер один. В одиночку вытащил матч в плей-офф»

Двукратный олимпийский чемпион назвал российских игроков в НХЛ, которые выделяются в сезоне-2023/24. «Ничушкин здорово в этом сезоне играет, Панарин, Шестеркин классно проводит сезон.

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