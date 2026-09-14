Дальневосточная прокуратура: ребенок травмирован током на вагоне

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает, что 13 сентября на станции Дубининский в Приморье ребенок 2015 года рождения получил удар током на крыше поезда.
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