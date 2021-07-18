Медвежий угол

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Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Какое бессмысленное лицо на фотографиях. Не выражает ничего. Вам так не кажется? С моей стороны это оценочное суждение.

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289
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Владимир Нелюбин
за банку сидит..за убийство-дома отдыхает..это кто сколько заплатить сможет..
Александр Симаков
Этой девице нет 18 лет, а случае с несовершеннолетними, совершившими преступление, суд практически всегда (если преступление не особо тяжкое) отправляет нарушителя закона под домашний арест. Тем паче, что статья, по которой будет обвиняться эта девица, предусматривает эту меру пресечения. Когда Ефремов находился под домашним арестом за подобное преступление с отягчающими обстоятельствами, кто-нибудь возмущался?
Юлия Маслова
Пусть тогда вместо неё на скамью подсудимых отправляет владелец автомобиля.А то отделается штрафом в 30 тысяч рублей за передачу авто лицу ,не имеющему права управления
Александр Симаков
То, что она находится под домашним арестом, не означает, что она избежит наказания. Права она получила в 2020 году (не внимательно читали?). Так что владельца автомобиля (её мать) судить не за что. Ну разве только можно выразить моральное презрение за воспитание дочери. А то, сколько лет она отсидит, зависит от статьи, по которой её будут судить.
Валера Юшков
Это из касты неприкасаемых.
bianka Белая
А потом она ещё скажет, как однажды сказала подобная убийца, ну дети- то уже погибли, их не воскресишь, так зачем же губить мою молодую жизнь, граждане судьи? Отпустите меня, я больше не буду пялиться в телефон за рулём!
валерий андреев
А вот что бы было одному из родителей, если бы он её немного убил? Вот на Кавказе его бы оправдали. А у нас можно давить пачками и особо ничего. Вон и Ефремов скоро выйдет. Бухнет и за руль. Опыт у него есть, можно ещё десяток человек подавить. Можно и больше, но будем надеяться на его человечность.
Владимир Петросов
Всё верно. На Кавказе народ не кровожадный. Там просто живут, иногда, по законам чести и морали, а не по УК, который позволяет всяким шалашовкам за рулём пользоваться телефоном.
Петр Шипилов
Такая Россия с бандитскими порядками и беззаконием , живущая по понятиям и бездуховностью долго не протянет.
Владимир Петросов
ГД кичится тем, что приняла порядка 6000 законов. Можно с полной уверенностью сказать, что половина из них (а то и больше) никчёмные. Если уголовный кодекс гласит, что убийство двух не винных детишек по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», то плевать на такой кодекс.
Владимир Нелюбин
не могут они по другому..у этой гадины , совсем не исключено, там родственники, друзья родителей..или у самих депутатов дети , копии с этой гадины
АЛЕКС БАМ
Вот если бы она пять детей убила - тогда да!
Горыныч
Доживет ли она до суда?
Владимир Петросов
Доживёт. Сейчас её мать, сволочь, перетрахает половина города и дочка останется под домашним арестом до очередной амнистии.
Горыныч
мелькнула информация, что сбитые из гастарбайтеров. Если так, то может и не дожить, туда ей дорога.
Silver Kont
Вопрос- какая сволочь выдала ей права? Или ей их подарили? Пора поднимать вопрос об уголовной ответственности организаций, где эта прошмандовка обучалась вождению, и где ей выдавали права.
optima22
Пора при каждой аварии отправлять на пересдачу, а при более трёх штрафов лишать.
Алексей Плескач
Эти - кто так эту - похоже, боятся не населения, не Путина. Они боятся олигаршат московских - к самой семье которых, либо - к "обслуживающему" персоналу - принадлежит эта. Себя показали - должна быть отчистка. ОТ ВСЕХ ЭТИХ.
Иван Васильев
На ныры эту сучку!
Pciha Ivanova
Подумаешь, быдло подавила! Быдло сожрет! И не такое жрало!
Горыныч
Какая жалость, что не тебя, сучку, задавила.
Pciha Ivanova
Ведь, сожрешь? Уже сожрал, поэтому на меня бесишься! А я никого не давила, просто тебе, подонку, правду сказала!
lev birjukov
Уж и задавить никого нельзя... Ну что за жизнь пошла ...
Александр Симаков
Этой девице нет 18 лет, а случае с несовершеннолетними, совершившими преступление, суд практически всегда (если преступление не особо тяжкое) отправляет нарушителя закона под домашний арест. Тем паче, что статья, по которой будет обвиняться эта девица, предусматривает эту меру пресечения. Когда Ефремов находился под домашним арестом за подобное преступление с отягчающими обстоятельствами, кто-нибудь возмущался?
Томара Тычкова
Нельзя давать водительские права лицам, не достигшим 21 года. Почему за рулем оказалась эта убийца? Это тяжкое преступление,и эта сволочь и ее родители, которые не сумели воспитать эту преступницу, должны быть наказаны по всей строгости Российского закона. Эта дрянь должна просидеть дома до 18 летия, а потом ее надо посадить за решетку за тяжкое преступление, а именно убйство детей на все 20 лет без права на помилование.
Путник Путник
На кол суку вместе с родителями и адвокатом
Николай Зайчиков
Ну скорее всего родители этой уродки не простые и имеют много денег . Наверное поэтому она под домашним арестом , а не в КПЗ
Александр Симаков
Сегодня прокуратура изменила статью, по которой обвиняют Башкирову, на более тяжкую и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу.

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