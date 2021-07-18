Сбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!

Медвежий уголПолитикаСбившая троих детей девица дома — со стороны суда не гуманность, а что?!Какое бессмысленное лицо на фотографиях. Не выражает ничего. Вам так не кажется? С моей стороны это оценочное суждение.Вернуться к статье289НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Нелюбинза банку сидит..за убийство-дома отдыхает..это кто сколько заплатить сможет..Александр СимаковЭтой девице нет 18 лет, а случае с несовершеннолетними, совершившими преступление, суд практически всегда (если преступление не особо тяжкое) отправляет нарушителя закона под домашний арест. Тем паче, что статья, по которой будет обвиняться эта девица, предусматривает эту меру пресечения. Когда Ефремов находился под домашним арестом за подобное преступление с отягчающими обстоятельствами, кто-нибудь возмущался?Юлия МасловаПусть тогда вместо неё на скамью подсудимых отправляет владелец автомобиля.А то отделается штрафом в 30 тысяч рублей за передачу авто лицу ,не имеющему права управленияАлександр СимаковТо, что она находится под домашним арестом, не означает, что она избежит наказания. Права она получила в 2020 году (не внимательно читали?). Так что владельца автомобиля (её мать) судить не за что. Ну разве только можно выразить моральное презрение за воспитание дочери. А то, сколько лет она отсидит, зависит от статьи, по которой её будут судить.Валера ЮшковЭто из касты неприкасаемых.bianka БелаяА потом она ещё скажет, как однажды сказала подобная убийца, ну дети- то уже погибли, их не воскресишь, так зачем же губить мою молодую жизнь, граждане судьи? Отпустите меня, я больше не буду пялиться в телефон за рулём!ВАвалерий андреевА вот что бы было одному из родителей, если бы он её немного убил? Вот на Кавказе его бы оправдали. А у нас можно давить пачками и особо ничего. Вон и Ефремов скоро выйдет. Бухнет и за руль. Опыт у него есть, можно ещё десяток человек подавить. Можно и больше, но будем надеяться на его человечность.Владимир ПетросовВсё верно. На Кавказе народ не кровожадный. Там просто живут, иногда, по законам чести и морали, а не по УК, который позволяет всяким шалашовкам за рулём пользоваться телефоном.Петр ШипиловТакая Россия с бандитскими порядками и беззаконием , живущая по понятиям и бездуховностью долго не протянет.Владимир ПетросовГД кичится тем, что приняла порядка 6000 законов. Можно с полной уверенностью сказать, что половина из них (а то и больше) никчёмные. Если уголовный кодекс гласит, что убийство двух не винных детишек по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», то плевать на такой кодекс.Владимир Нелюбинне могут они по другому..у этой гадины , совсем не исключено, там родственники, друзья родителей..или у самих депутатов дети , копии с этой гадиныАЛЕКС БАМВот если бы она пять детей убила - тогда да!ГорынычДоживет ли она до суда?Владимир ПетросовДоживёт. Сейчас её мать, сволочь, перетрахает половина города и дочка останется под домашним арестом до очередной амнистии.Горынычмелькнула информация, что сбитые из гастарбайтеров. Если так, то может и не дожить, туда ей дорога.Silver KontВопрос- какая сволочь выдала ей права? Или ей их подарили? Пора поднимать вопрос об уголовной ответственности организаций, где эта прошмандовка обучалась вождению, и где ей выдавали права.Ooptima22Пора при каждой аварии отправлять на пересдачу, а при более трёх штрафов лишать.Алексей ПлескачЭти - кто так эту - похоже, боятся не населения, не Путина. Они боятся олигаршат московских - к самой семье которых, либо - к "обслуживающему" персоналу - принадлежит эта. Себя показали - должна быть отчистка. ОТ ВСЕХ ЭТИХ.Иван ВасильевНа ныры эту сучку!Pciha IvanovaПодумаешь, быдло подавила! Быдло сожрет! И не такое жрало!ГорынычКакая жалость, что не тебя, сучку, задавила.Pciha IvanovaВедь, сожрешь? Уже сожрал, поэтому на меня бесишься! А я никого не давила, просто тебе, подонку, правду сказала!lev birjukovУж и задавить никого нельзя... Ну что за жизнь пошла ...Александр СимаковЭтой девице нет 18 лет, а случае с несовершеннолетними, совершившими преступление, суд практически всегда (если преступление не особо тяжкое) отправляет нарушителя закона под домашний арест. Тем паче, что статья, по которой будет обвиняться эта девица, предусматривает эту меру пресечения. Когда Ефремов находился под домашним арестом за подобное преступление с отягчающими обстоятельствами, кто-нибудь возмущался?Томара ТычковаНельзя давать водительские права лицам, не достигшим 21 года. Почему за рулем оказалась эта убийца? Это тяжкое преступление,и эта сволочь и ее родители, которые не сумели воспитать эту преступницу, должны быть наказаны по всей строгости Российского закона. Эта дрянь должна просидеть дома до 18 летия, а потом ее надо посадить за решетку за тяжкое преступление, а именно убйство детей на все 20 лет без права на помилование.Путник ПутникНа кол суку вместе с родителями и адвокатомНиколай ЗайчиковНу скорее всего родители этой уродки не простые и имеют много денег . Наверное поэтому она под домашним арестом , а не в КПЗАлександр СимаковСегодня прокуратура изменила статью, по которой обвиняют Башкирову, на более тяжкую и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу.Комментировать
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