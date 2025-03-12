Новосибирцы определили срок жизни бездомных собак: «Усыплять всех невостребованных»

НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. В Новосибирске жители вступили в жаркую дискуссию на дзен-канале «Сибирские ссылки» по факту внесения в Госдуму нового законопроекта об усыплении беспризорных собак после наступления предельного срока их содержания.
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