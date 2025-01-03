Космос, красота и  вера в справедливость. Топ интервью 2024

Политики и политологи, учителя и врачи, актеры и режиссеры, художники и ученые, общественные деятели и музыканты, переводчики и спортсмены, дипломаты и бизнесмены, юристы и телеведущие – героями наших интервью в 2024 году были самые разные люди.