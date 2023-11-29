НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

39-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории «Далласа» с серией из 7 игр с очками. У него 5+3 на отрезке

Форвард «Далласа» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:0). Американец стал самым возрастным игроком в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс») с такой результативной серией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх