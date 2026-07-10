Натрий-металлическая батарея заряжается за четыре минуты и служит годами

Исследовательская группа из Китая разработала принципиально новую конструкцию натрий-металлической батареи (НМБ), которая заряжается с нуля до 100% всего за четыре минуты и сохраняет ёмкость на протяжении более 6000 часов испытаний.
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