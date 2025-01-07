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Бенчич об отказе Калинской: «Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open»

Бенчич об отказе Калинской: «Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open»

Россиянка не доиграла встречу первого круга против швейцарки из-за плохого самочувствия (2:6, 0:1, отказ).

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