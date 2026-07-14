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Они были культовыми героями Казани во времена СССР! Кто восхищал столицу Татарстана до легендарной тройки Морозова

Они были культовыми героями Казани во времена СССР! Кто восхищал столицу Татарстана до легендарной тройки Морозова

«Нас можно сравнить с мозаикой…»Если рассуждать о самой легендарной тройке в истории казанского хоккея, то большинству болельщиков на ум приходит сочетание Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и Даниса Зарипова.

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