Они были культовыми героями Казани во времена СССР! Кто восхищал столицу Татарстана до легендарной тройки Морозова

«Нас можно сравнить с мозаикой…»Если рассуждать о самой легендарной тройке в истории казанского хоккея, то большинству болельщиков на ум приходит сочетание Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и Даниса Зарипова.
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