На огороде и в цветочных горшках выращивали коноплю уссурийские наркоагрономы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2023" сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску пресекли противоправную деятельность двух ранее судимых наркоагрономов, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.
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