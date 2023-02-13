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Посол Келин: российскую сторону демонстративно не пригласят на коронацию Карла III

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что на предстоящей в мае коронации нового британского короля Карла III российскую сторону презрительно не пригласят.

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