На Каспии ограничили вылов рыбы на новом участке для сохранения биоразнообразия

Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря для сохранения водных биоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.
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