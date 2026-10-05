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На Каспии ограничили вылов рыбы на новом участке для сохранения биоразнообразия

На Каспии ограничили вылов рыбы на новом участке для сохранения биоразнообразия

Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря для сохранения водных биоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

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