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Япония положительно оценила согласование с РФ квот на рыбный промысел

Япония положительно оценила согласование с РФ квот на рыбный промысел

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил об оптимизме Токио в вопросе консультаций с Российской Федерацией по теме согласования квот на рыбный промысел на текущий год, несмотря на то, что отношения сторон в целом находятся «в сложной ситуации».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А где логика и целесообразность в согласование квот  Японцам на вылов наших биоресурсов, если они заявили протест на запрет России на экспорт ими рыбной продукции на территорию России... Пусть у себя вылавливают рыбу и поставляют в ЕС и другие государства. Мое мнение что ни чего им не выделять и не заключать, пока не снимут санкции и не начнут поставлять поставлять в Россию, то что нам необходимо... Не России начала с ними экономическую войну. А потом они финансируют террористический режим Зе, так зачем нам им в этом помогать...
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19 час.
МС
Марина Свобода
сначала запрет потом согласование. Какой-то дебилизм в мозгах. Не пойму никак логику.
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19 час.
Николай Кучков
Пусть снимают санкции, тогда можно сесть за переговоры...
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18 час.

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