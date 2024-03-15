Япония положительно оценила согласование с РФ квот на рыбный промысел

АНГЕЛ АНГЕЛ

А где логика и целесообразность в согласование квот Японцам на вылов наших биоресурсов, если они заявили протест на запрет России на экспорт ими рыбной продукции на территорию России... Пусть у себя вылавливают рыбу и поставляют в ЕС и другие государства. Мое мнение что ни чего им не выделять и не заключать, пока не снимут санкции и не начнут поставлять поставлять в Россию, то что нам необходимо... Не России начала с ними экономическую войну. А потом они финансируют террористический режим Зе, так зачем нам им в этом помогать...