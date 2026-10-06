Выездные бригады НИКИ детства проведут приемы в поликлиниках Балашихи в октябре

В детских поликлиниках Балашихи проходят выездные приемы врачей из НИКИ детства. О графике работы специалистов и оснащении мобильного комплекса рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.
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