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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации

За работой расчета следят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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