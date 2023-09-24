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ВСУ задействовали в обстрелах ДНР ракеты HARM

ВСУ задействовали в обстрелах ДНР ракеты HARM

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились сведениями о том, что для наносившихся за дневной период ударов по территории региона нацистские формирования киевского режима задействовали полученное из Соединённых Штатов Америки вооружение.

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