В Совфеде ответили на идею Бурляева расследовать гибель Лермонтова

Не стоит отвлекать Следственный комитет России на расследование гибели писателя и поэта Михаила Лермонтова, заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, комментируя идею депутата Госдумы Николая Бурляева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии