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Политика как она есть

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В Совфеде ответили на идею Бурляева расследовать гибель Лермонтова

В Совфеде ответили на идею Бурляева расследовать гибель Лермонтова

Не стоит отвлекать Следственный комитет России на расследование гибели писателя и поэта Михаила Лермонтова, заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, комментируя идею депутата Госдумы Николая Бурляева.

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