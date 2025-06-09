Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

34 351 подписчик

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В США предрекли Украине новые территориальные потери

В США предрекли Украине новые территориальные потери

Украина может потерять Днепропетровскую область и соседние регионы из-за наступления российских войск.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А, то... Чужое надо вернуть. До Львова.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Мы  и  без  США  знаем, что  нацисты  ещё  потеряют немало территорий. не имеют вообще  права  на  жизнь они.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия будет целой ...без этаких ОКРАИН...вредящих России.
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11 час.
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