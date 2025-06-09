Украина может потерять Днепропетровскую область и соседние регионы из-за наступления российских войск.
В США предрекли Украине новые территориальные потери
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
А, то... Чужое надо вернуть. До Львова.
Ответить
15 час.
Владимир Алтайцев
Мы и без США знаем, что нацисты ещё потеряют немало территорий. не имеют вообще права на жизнь они.
Ответить
14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия будет целой ...без этаких ОКРАИН...вредящих России.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии